竹北YouBike2.0E開騎 西區設14站

新竹縣竹北市公所自行建置推廣的YouBike2.0E電力輔助公共自行車和站點，市長鄭朝方（中）昨天領騎造勢。（竹北市公所提供）

2024/01/26 05:30

首波210輛電輔車報到 年中將達20站390輛 竹縣市可跨縣市借還

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所編列八千萬投入建置YouBike2.0E電力輔助公共自行車並擴充站點，竹北西區即日起有首波二一○輛電輔車報到，且新增十四個站點，今年中就會完成三九○輛YouBike2.0E電輔車到位與建置廿個站點的計畫，至於啟用日則交由縣府決議後公告。

市長鄭朝方說，市公所是竹科管理局之外，率先在大新竹啟用YouBike2.0E的地方政府，這是他兌現打造竹北環市大綠廊「三環、三河、三廊道」旗艦計畫的行動。

西環規劃3條自行車路線

他透過路線規劃建置自行車路網，帶動全竹北市接受集通勤、觀光、運動等機能於一的綠色運具。目前「三環」之一的「西環」新月沙灣水月觀光休憩園區自行車路線已經完成，把稻田景觀串成竹北西部的鄉村廊道。

建置電輔車及其站點之外，「西環」也因功能性不同，規劃出三條不同的自行車路線，首先線路一的「稻浪小徑」為觀光線，經麻園國小、新寮街口等沿途可賞稻浪和花海。

配合免費市民公車銜接各地

線路二則是「潮海騎行」，結合竹北市民免費公車主供通勤用。線路三「都會輕旅」線則串起四座公園、銜接新社里站、泰和停車場，到碧友富貴站，是老城區的補強運輸。

為了識別，每輛電輔車車身都嵌入竹北市公所LOGO、市公所企業識別系統，以利業者優先運回供竹北市民使用。電輔車各站點的安排路線配合竹北市免費市民公車來銜接西區各地。

由於竹北市的YouBike2.0E電輔車跟新竹縣、市現有YouBike2.0系統可互通，所以可以跨縣、市借還，民眾使用時便利又沒負擔。

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