《新竹》竹北路平採街廓式 成壠變示範區

竹北市長鄭朝方（右）執行路平，以整區縱橫路網為主，不再用傳統單一橫軸路線或縱軸路線改善的規劃方式，最近完成「成壠重劃區道路改善工程」，改善總長約3公里。（竹北市公所提供）

2024/01/25 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所因應人口不斷成長，新社區越來越多，但周邊道路也因各種管線先後重複開挖成為路面最爛地區！竹北市「成壠重劃區」就是代表之一，市長鄭朝方捨棄傳統路平執行方式，改採街廓式、系統性執行，原本路面最爛的「成壠重劃區」搖身一變成了示範區，未來公所將以成壠重劃區經驗推及全市市內道路改善，並整合深挖管線單位，以維護用路品質。

竹北市長鄭朝方說，為了改善竹北市內道路交通基礎建設，他以路平為優先執行項目。最近完成「成壠重劃區」道路改善工程，工區雖以成壠社區為主，但也包含竹義、竹北以及泰和三個里部分路段，以整區縱橫路網為主，不再用傳統單一橫軸路線或縱軸路線改善的規劃方式，改善總長度約三公里，道路重鋪也一併解決周邊道路破損老舊問題，恢復路平也同步提升用路安全。

他說，成壠重劃區從二○一三年開始，因為周邊很多建案陸續興建，多處被先後申請水、電、瓦斯以及網路等管線的挖掘，全區道路明顯不平。由於反覆持續深挖，很多路段路面多以假修復臨時恢復，另單一道路刨鋪沒有經過完整性的評估，也就是頭痛醫頭、腳痛醫腳的片段作法，也是造成破損問題不斷的主因。

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