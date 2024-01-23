竹北免費公車 可望服務芎林鄉親

芎林鄉長黃正彪（前左）、縣議員鄭昱芸（中）、竹北市長鄭朝方（前右），說明芎林可於綠獅社區畫設單邊紅線。（記者黃美珠攝）

2024/01/23 05:30

研議第60、61路延伸在富林路設站 鄭朝方：仍需代表會同意

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉上山村綠獅社區，位在竹北、芎林交界處，為八百多戶新興大社區，居民每天早晚都看得到竹北市第60、61路免費市民公車繞進社區迴轉後，再往高鐵方向行駛，卻無法搭乘，透過縣議員鄭昱芸、鄭朝鐘、鄉代彭信康反映後，竹北市長鄭朝方、芎林鄉長黃正彪昨會勘評估認為，在沒有增加營運成本下，在芎林富林路增設站點可行，仍需相關配套，鄭昱芸期待開學前就能完成。

最終站距芎林綠獅社區僅500公尺

竹北市公所公用事業課表示，目前市民免費公車第60和第61路，平日每天早晚共兩班從縣治區發車前往東海，便利上、下班通勤（學）族，最終站在綠獅社區前方約五百公尺，車抵達終點後迴轉，必須經過富林路三段旁綠獅社區。

竹北市長鄭朝方說，讓竹北免費市民公車延伸在富林路設站的配套工作，包括免費市民公車進入綠獅社區迴轉路徑局部路段需單側畫設紅線區、路權有無與客運業者競合等問題需再確認，更須尊重市代會的意見，基本上基於竹北、芎林是共同生活圈，樂見在不額外增加營運成本下，免費市民公車可一併服務芎林鄉親。

竹北市代會主席：不增成本樂見

竹北市代會主席林啟賢表示，如果公車延伸路線不是太長、不用繞路也不增加成本，他個人支持擴大服務；縣府交旅處和新竹區監理所都認為，前述便民措施樂見其成。

芎林鄉長黃正彪說，順應芎林鄉親的期盼，動線和配套措施在市公所評估完成後，鄉公所會全力配合。

縣議員鄭昱芸期待本案在今年寒假結束、開學前就能開花結果，畢竟綠獅社區有八百多戶，住了三千多人，通學、通勤非常需要，希望兩邊的公所和代表會能大力加速促成。

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