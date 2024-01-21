湖口車站日式宿舍 地方連署搶救

湖口火車站日式站長宿舍建築群文資遭解列，地方發起搶救連署。（記者黃美珠攝）

2024/01/21 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕湖口人搶救湖口火車站日式站長宿舍群行動，繼去年底透過行動粉專重新提報列冊追蹤後，昨天由發起人吳家吉主持召開「搶救湖口火車站百年日式建築群」連署行動說明會，號召鄉親加入志工行列，力拚春節後衝出至少兩千份的連署書，遞交給交通部、縣府、台鐵等相關單位，吸引數十名鄉親到場了解，新竹縣議員吳菊花、羅美文、前縣議員余筱菁，以及地方文史工作者古少騏等也都到場聲援。

開辦說明會號召鄉親加入

縣府文化局長李安妤說，台鐵宿舍維管權責在台鐵，目前台鐵保留建物的意願不高。文化局已收到鄉親們二度的提報申請，會依程序處理。至於公告解列的理由，主要就是建物保存狀況不佳，且不具稀少性或地區建物風格，在考量湖口車站附近的整體發展，專案小組委員才會建議解除列冊追蹤。

吳家吉說，這個建築群在二○二○年由台鐵局依據文資法第十五條，向新竹縣府提報文化資產評估，後經縣文化資產審議委員會現勘和審議後列冊追蹤，表示它有這個價值。列冊追蹤的第一年，委員會再度審查，委員中有六人贊成進入指定登錄程序。不料去年二月重新會勘，到場的委員贊成解列和反對的呈各半局面。六月再次會勘，到場的委員竟全部贊成解列，逆轉最早的看法。

吳家吉質疑文資審議委員會並沒實際傾聽地方的聲音，所以趁今年一月五日文化局公告解列前，就以搶救行動粉專的名義再次提報，要求縣府重新審查。

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