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竹東仁愛停車場開放體驗 30日前免費

仁愛立體停車場以流動的木紋金屬格柵為外觀的造型主軸，不僅是竹東鎮的新地標，也是首座商場進駐的多功能複合式停車場。（記者廖雪茹攝）

仁愛立體停車場以流動的木紋金屬格柵為外觀的造型主軸，不僅是竹東鎮的新地標，也是首座商場進駐的多功能複合式停車場。（記者廖雪茹攝）

2023/11/22 05:30

設汽車533席、機車92席 12/1~8日試營運 晚上8點到翌日上午6點不收費

〔記者廖雪茹／新竹報導〕位於新竹縣竹東鎮核心的仁愛立體停車場昨舉辦試營運記者會，預計十二月一日起到十二月八日試營運期間，開放晚上八點到翌日上午六點免費停車，即日起至十一月卅日則是試營運前的開放體驗活動，體驗期間停車全天不收費。

商場進駐 多功能複合式停車場

竹東鎮長郭遠彰表示，仁愛立體停車場以流動的木紋金屬格柵為外觀的造型主軸，不僅是竹東鎮的新地標，也是首座商場進駐的多功能複合式停車場。建築一樓約四百七十坪，明年元月、農曆年前將由全聯實業進駐，打造大竹東地區的全聯旗艦店。

正式營運前 地下一樓不開放

仁愛立體停車場的停車場域為地下一樓及地上二至六樓，共規劃汽車五百卅三席、機車九十二席。公所主秘黃至銓說，停車場即將取得使用執照，十一月開放民眾停車體驗，預計十二月一日起到八日為試營運，業者提供晚上八點到翌日上午六點免費停車，其他時段費率為每小時收費廿元；免收費期間，民眾離場前仍須操作繳費機。

此外，由於位於地下一樓進出口端的電線桿尚未移除，基於安全考量，體驗及十二月的試營運期間，將不開放地下一樓停放車輛。

仁愛立體停車場周邊有竹東鎮公所、鎮民代表會、消防分隊、衛生所及電信等機關，並鄰近中央傳統市場、觀光夜市、蕭如松藝術園區、客家戲曲公園、竹東林業展示館及樹杞林文化館等，提供民眾停車的新選擇。

採多元支付、無現金繳費

竹東鎮公所表示，仁愛立體停車場計畫總經費約四．八九億元，公所與營運廠商簽約十年，業者引進先進車牌辨識系統，導入停車管理平台、無現金繳費機、複合式現金繳費機，以及竹東停車幫幫忙APP等智慧系統。同時也提供悠遊卡、一卡通、信用卡、Line Pay、街口等的多元支付服務，讓繳費更為便利。

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