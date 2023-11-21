竹縣首座社宅 「新湖好室」動土

竹縣第一個社會住宅「新湖好室」，昨天由內政部次長花敬群（右五）、新竹縣長楊文科（右四）等一起動土開工。（（記者黃美珠攝）

2023/11/21 05:30

斥資7億 預計2027年完工 可為湖口提供132戶社會住宅

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣首座社會住宅、位於湖口鄉「新湖好室」昨天下午由內政部次長、國家住都中心代理董事長花敬群、新竹縣長楊文科共同舉行祈福、動土開工典禮。花敬群說，在總統蔡英文督促下，國家住都中心在全國已直接興建社會住宅超過九萬戶，包租代管有效合約也超過六萬戶，明年可望就能達到蔡總統廿萬戶的政策目標。至於「新湖好室」由中央耗資七億六八四九萬興辦，預計於二○二七年完工後可為湖口提供一三二戶社會住宅。

地上11層、地下2層建物

「新湖好室」是棟地上十一層、地下兩層的建物。基地在湖口鄉信義街上，周邊交通便利且生活機能完善。內部規劃有日照中心與托嬰中心等，同時通過建築量體退縮留設植栽綠帶與開放空間。

規劃有日照與托嬰中心等

花敬群說，「新湖好室」戶戶都有獨立陽台和採光，相關的避難、緊急逃生設施完善，有耐震、綠建築、以及智慧建築的標章，這都是國家住都中心所蓋社會住宅的「標配」，整個社區都是無障礙的環境。另外還有托嬰中心、集會場所，村民使用只要借，不用租。

為了給有需要的家庭能用很平價的租金租到優質的房子，花敬群說，全國社宅租金算法就是：一般戶租金是市價的八折、高齡者或身心障礙者為七折，中低收入戶為五折。等於提供入住的是優質新房，卻用中古屋的行情，打折、打折再大折，來提供最合宜、最可負擔的租金給鄉親。

縣府產業發展處表示，新竹縣現有七處社會住宅預定基地，分別位於竹北兩處、竹東三處以及湖口兩處。除今天開工的「新湖好室」，縣府也已完成竹東仁愛段基地的先期規劃評估作業，其餘五處基地則將由內政部委託國家住宅及都市更新中心辦理評估，並由縣府配合辦理都市計畫變更作業，未來新竹縣七處基地預計將提供近兩千戶社會住宅。

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