呈甘橋慶百年 芎林辦音樂會、攝影展

芎林鄉為慶祝重要文化資產「芎林呈甘橋」建橋百年，昨天下午在鄧雨賢音樂文化公園舉辦紀念音樂會。 （記者黃美珠攝）

2023/11/20 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉昨天慶祝重要文化資產「芎林呈甘橋」建橋百年，鄉公所在客委會「客家文化力」補助，下午在鄧雨賢音樂文化公園舉辦「武動芎林、呈甘橋百年紀念音樂會」，並在金玉豐精米所展出相關的呈甘橋百年回顧和芎林按靚攝影比賽得獎作品展等，藉由這個百年歷史建築的過去與現在，串聯起芎林的人文風采。

芎林鄉長黃正彪說，呈甘橋原來是竹子橋，一九二四年地方鄉親仕紳七百多人集資，捐地捐錢出力新建，今年恰好滿百年，古橋的本體沒有一根鋼筋，完全用三合土黏著觀音石砌成，在結構與美學上保有民初特色，經歷過關刀山大地震、九二一大地震迄今屹立不搖，而珍貴的「捐題碑」迄今仍靜靜屹立文衡路旁，供後人緬懷先賢的熱心公益和參與公共建設。

公所便以鄉內的文化資產為核心，結合無形文化資產客家方口獅與歷史建築呈甘橋、金玉峰精米所等，辦理武獅、文化、藝術等課程，以及呈甘橋百年紀念音樂會、武動芎林成果展、客庄文化走讀等系列活動。

昨天活動現場請來愛客樂icolor樂團、芎林國小合唱團、芎林後生樂團替呈甘橋慶生。其中「劉阿昌&打幫你樂團」的劉榮昌當年參與呈甘橋保存而創作「老橋」一曲，昨天也再次演出這首意義非凡的曲目，喚起大家對於呈甘橋的生活記憶。

林鄉為慶祝重要文化資產「芎林呈甘橋」建橋百年，昨天下午在鄧雨賢音樂文化公園舉辦紀念音樂會。 （記者黃美珠攝）

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