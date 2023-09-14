竹縣金竹獎 上比來聯絡道摘特優

新竹縣「金竹獎」土木水利工程類由五峰鄉上比來聯絡道路改善工程摘下特優獎。（新竹縣政府提供）

2023/09/14 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第四屆新竹縣政府優良公共工程「金竹獎」得獎名單出爐，其中土木水利工程類由五峰鄉上比來聯絡道路改善工程摘下特優，設施及其他工程類由竹北市公兒廿七、公十二及公兒卅公園小竹繪本主題遊戲場獲得特優。

小竹繪本主題遊戲場也獲獎

新竹縣府表示，為獎勵優良工程團隊，比照中央工程會「金質獎」規模舉辦「金竹獎」，以推動優質公共建設的理念，促進廠商良性競爭。

工務處指出，新竹縣在去年度工程施工查核小組績效考核，獲工程會審定為優等，成績優異且連續多年在非直轄市之中獲得前三名。其中去年七月至今年七月公共工程施工查核結果，共計有八十八件工程案件等級甲等。

本屆金竹獎報名資格提高為查核分數八十一分者以上，達到參選門檻計有五十九件，經過評選委員實地勘查、聽取簡報並查閱工程品質、進度，依勘查結果共評出十三項得獎。

評鑑三類工程除上述特優獎兩案，設施及其他工程類優等獎為新豐鄉坡頭村石滬海岸親水空間改善工程、竹北市新月沙灣遊憩區服務設施改善工程。建築工程類優等為竹東鎮中山國小A棟校舍拆除重建幼兒園與地下停車場興建工程。土木水利工程類優等為寶山鄉新東路災害復建工程、一二○線道路及附屬設施改善工程。

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