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首頁　>　新竹縣

跨年晚會爭議 竹縣議員質疑李忠庭越權

2023/09/14 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣市跨年晚會活動，在前新竹市文化局長錢康明離職後爆料引起話題，新竹縣議員對此提出不同看法。民進黨議員歐陽霆、蔡蕥鍹質疑，一個沒有任何公務人員身分的人，何以有如此大的權力，決定大新竹跨年晚會要怎麼辦？國民黨吳旭智認為大新竹合作跨年晚會原是美事一樁，牽連到爭議很可惜！無黨籍朱健銘則說，原本新竹縣辦得好好的，如今卻無端受負面新聞波及！

吳旭智說，新竹縣市共同生活圈，原本就有許多資源可以一起整合分享，嘉惠新竹人，可惜共同合作跨年晚會的美事，受到竹市長高虹安的爭議影響。

朱健銘表示，不解為何高虹安自己爆發爭議，卻把新竹縣拉下水、扯到楊文科「主動邀請」。

蔡蕥鍹則說，李忠庭沒有任何公部門的職務身分，也不是機要秘書任用等廣義的公務人員，李若以個人身分幫忙市府「喬事」，著實不妥。她認為，即便是正式公務人員，也受「公職人員利益衝突迴避法」規範，此法詳列各種衝突態樣，公職人員執行職務時，直接或間接使本人或其關係人獲取利益者，應予迴避。

歐陽霆批評，一個沒有任何公務人員身分的人，何以有如此大的權力，決定大新竹跨年晚會要怎麼辦？要找什麼卡司？要給哪家公司承包？甚至於是決定這些預算怎麼花？根本把自己當成是大新竹的地下市長！他強調，每一分錢都是新竹縣市的民脂民膏。

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