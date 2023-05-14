國民黨竹縣二選區立委初選民調 林思銘勝出

2023/05/14 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣第二選區立委黨內初選結果昨天出爐，現任立委林思銘以平均支持率五十七．三二％的民調成績，贏過對手、前新竹縣議員杜文中，確定將獲縣黨部提名爭取連任，另第一選區已獲提名的前國民黨立委徐欣瑩，兩人將代表國民黨參選明年初的立委選舉。

藍營一選區已提名前立委徐欣瑩

相較國民黨在竹縣已完成兩個選區的人選佈局，民進黨人選仍顯撲朔迷離，不過從客委會副主委周江杰、台北101董事長張學舜等「前輩群」來看，民進黨中央的口袋名單並不缺乏。

綠營口袋名單不少 5月底後明朗

新竹縣黨部主委鄭朝方說，地方也有五大人選，包含國會助理世代的前內政部長徐國勇機要秘書王誠緯和黨工詹紀緹、還有業界台積電、鄉親生活圈的園區媽媽和NGO界人士。

鄭朝方表示，這五大人選因論述能力強、且社會力大過政治性，很能滿足新竹縣年輕世代選民的期待，他也推薦供黨中央參考。預計最快五月底、六月初會逐漸明朗，屆時不論黨中央提名誰，作為基層地方黨部，他會做好全力輔選的準備。

國民黨新竹縣黨部是在上週三（十日）起連三天針對第二選區選民，委由兩個民調機構進行電話民調，現任林思銘在兩份民調中，不論是政黨對比、黨內互比到總支持率都遙遙領先杜文中。

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