六福村狒狒脫逃中槍亡 監委調查責任

動保團體昨發布聲明，歷經五次的田野調查，整理出六福村經營管理、飼養環境的五大缺失，籲請監委調查。（記者廖雪茹攝）

2023/05/13 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕六福村東非狒狒脫逃卻遭圍捕中槍不治，監察委員趙永清與紀惠容針對公務機關在管理和處置過程有無行政疏失，昨赴六福村實地調查；對於動保團體陳情除了勘查狒狒防逃措施，更應關注六福村所有動物的福利，監察院表示將另案調查。

昨參與會議機關包括林務局、桃園市政府、新竹縣政府及專家學者等。六福村回應，園方積極針對林務局要求進行改善項目相關作業，十日第一階段初步審核已通過，正全力執行第二階段改善項目。

台灣動物平權促進會、鳥語獸躍昨發布聯合聲明，鳥語獸躍調查員林婷憶質疑，六福村共有七十多種、一千多隻動物，呼籲各部會主管機關、地方政府不應僅針對狒狒逃逸問題，卻對其他飽受心理、生理折磨的動物視而不見。

動團列5缺失 籲勿對其他動物視而不見

歷經五次田野調查，該會整理出六福村經營管理、飼養環境的五大缺失，包括「六福莊生態度假旅館」白犀牛圈養空間過於狹小；「猛獸區」違反動物自然習性導致老虎自相殘殺 ；十年死了八隻長頸鹿，僅存一隻「珍妮」環境未改善 ；不負責任的放養式管理，草食動物區、狒狒區內舍、遮蔽嚴重不足；「美國大西部」禽鳥表演後場環境無法滿足習性等。

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