竹縣AI智慧園區 義隆總部動工

義隆電子AI智慧園區總部大樓外貌以「竹北之門」的設計概念，呈現雙塔且大器氛圍，希望成為新竹縣新地標。 （義隆電子提供）

2023/05/13 05:30

緯創、普生、智邦已先進駐 可創造4000個就業機會

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣AI智慧園區繼緯創資通、普生公司及智邦科技等陸續進駐動工興建企業大樓後，第四家義隆電子昨也動工興建總部大樓，預計二○二六年啟用。

義隆電子昨天上午舉行AI智慧園區總部大樓動土典禮，董事長葉儀皓感謝縣長楊文科任內積極推動AI智慧園區，導入AI與產業接軌，創造地方繁榮。義隆電子AI智慧園區總部大樓外貌是以「竹北之門」的設計概念，呈現雙塔且大器的氛圍，希望能成為新竹縣的新地標，也是高速公路旁最有特色的建築。

園區將為竹科帶來大商機

楊文科指出，義隆電子動工如同完成新竹縣AI智慧園區的最後一塊拼圖，整座園區預估可以創造四千個就業機會、一千億元產值。新竹縣正推動智慧交通，朝向智慧城市邁進，AI智慧園區對於新竹科學園區半導體產業將帶來極大商機，也引領竹科IC產業的發展。

縣府產業發展處表示，義隆電子AI智慧園區總部大樓預計二○二六年完工啟用。義隆電子為全球知名的人機介面晶片領導廠商之一，也是跨國營運的半導體晶片設計企業，專精觸控板模組、觸控螢幕晶片，以及帶筆功能的觸控螢幕晶片、生物辨識晶片、指向裝置的研發等。

技術交流與產學合作平台

產發處指出，AI智慧園區設立初衷為導入AI與產業接軌，同時做為創新育成基地，成為技術交流與產學合作平台。期待園區全面營運後，成為兼具「智慧研發與設計示範」、「產學合作與技術交流」、「友善環境與產業群聚」的產業新創基地。

AI智慧園區是楊文科推動的五大政策之一，公共工程在二○二一年三月竣工，包括地下化公共管線、道路系統、無線網路、空氣與水質監測、智慧路燈等，提供廠商建廠的必要基礎建設。

義隆電子位於新竹縣AI智慧園區的總部大樓，昨天由聯電榮譽副董事長宣明智（右起）、新竹縣長楊文科、義隆董事長葉儀皓等人持鏟動土，預計二○二六年完工啟用。 （記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法