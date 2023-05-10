《原為客家文創藝術村》竹東車站東側房地 第13次招商

鐵路局公告竹東車站東側房地標租案招商，希望解封後經濟復甦，吸引業者進駐活絡站區商圈。（記者廖雪茹攝）

2023/05/10 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台鐵竹東車站東側閒置空間原由新竹縣政府規劃竹東客家文創藝術村，二○二一年元月交還交通部台灣鐵路管理局，同年二月出租，但疑受疫情影響，承攬廠商二○二二年二月提前中止合約，鐵路局後續公告招標都流標，目前第十三次招商，希望解封後經濟復甦，吸引業者進駐活絡站區商圈。

鐵路局台北貨運服務所表示，竹東車站前東側房地招商範圍總計十七棟建物，包含店鋪、廁所、展示館及戶外電梯等，土地面積六千六百平方公尺，含建物基地面積約二千二百平方公尺原由竹縣府承租，斥資近一億元改造後規劃為竹東客家文創藝術村。

盼解封後 吸引業者進駐

台北貨運服務所表示，廠商因故在去年二月提前中止合約後，他們辦理竹東車站東側閒置空間公告招商，但可能是疫情期間戶外活動銳減，受到整個大環境影響，即使調降標金，仍舊無法順利招租。現在疫情解封，經濟慢慢復甦，車站人潮也逐漸回流，期待有民間企業或社團踴躍參與投標。

台北貨運服務所表示，考量建物尚待整理，這次招商除調降標租底價為每月十八萬五千元，額外提供第一年享有得標金額的七十二．五％月租折扣，租期三年可視狀況續租二年，招標日期至十六日截止。

鐵路局和地方人士認為，竹東車站為內灣支線的重要中繼站，業者可結合內灣線鐵道特色，以及浪漫台三線觀光景點和在地客家文化等，共榮發展。

台鐵竹東車站東側閒置空間，原由新竹縣府規劃為竹東客家文創藝術村。（記者廖雪茹攝）

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