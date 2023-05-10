斥資9.7億 新埔褒忠路拓寬2025年動工

新埔鎮褒忠路拓寬工程獲中央同意核定計畫總工程費約9億多元，且同意補助7億7千多萬執行。（記者黃美珠攝）

2023/05/10 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕被列為新竹縣十大交通建設之一的新埔鎮褒忠路拓寬工程，最近獲中央同意核定計畫總工程費約九億七千五百萬，其中七億七千多萬由中央補助，縣府近期將辦理工程設計，預計明年底前完成用地徵收，二○二五年初發包動工，希望能順利能趕在二○二七年前完工，未來雙向兩線道拓寬為雙向四線道。

列竹縣十大交通建設 中央補助7.7億

縣府表示，褒忠路和一一七號縣道共線，自南往北穿越一一八號縣道以後進入竹北市東區，銜接經國大橋後連通台六十八線東西向快速道路，東可往省道台三線，西往南寮方向，持續向南則進入新竹科學園區，不僅是平時上下班的要道，假日也是通往浪漫台三線或轉往竹北水月休閒農業區的重要觀光動脈。

目前新竹縣南、北交通主要靠國道、省道台一線，熟悉路況者的第三種選擇，就是走新埔褒忠路銜接新埔、湖口間的新湖路，縣府急欲拓寬褒忠路、褒忠橋，以利暢通全境的車流，也縮短新竹縣西北疆往返東南側縣境的交通旅程。

雙向兩線道拓寬為雙向四線道

縣府工務處長江良淵說，上月公路總局核定同意總工程款為九．七億多元，其中約七億七○四二萬元將由中央補助，剩下的二億四七九萬元由地方自籌，改善長度約一千三百六十公尺，由目前十公尺雙向兩線道將拓寬為十八公尺雙向四線道，工程內容包含道路的土建和兩百八十公尺長的褒忠橋拓寬兩部分，實際工程款約八億六七四一萬元，用地徵收費共一億七百八十多萬，總計畫費用高達九．七億多元。

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