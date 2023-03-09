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    萬米最快高中生 徐立紘跑進亞青賽

    新竹縣立湖口高中田徑選手徐立紘，月初在新北青年盃田徑錦標賽，拿到今年亞青賽門票，被譽為「萬米最快高中生」！（謝秉諭提供）

    新竹縣立湖口高中田徑選手徐立紘，月初在新北青年盃田徑錦標賽，拿到今年亞青賽門票，被譽為「萬米最快高中生」！（謝秉諭提供）

    2023/03/09 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕「當自己最好的對手」！新竹縣立湖口高中田徑選手徐立紘，二○二二年歷經車禍、確診，卻未動搖他的運動表現，去年在全國中等學校運動會拿下高中男子組五千、一萬公尺金牌，本月初又在新北市青年盃田徑錦標賽，跑出三十分五十二秒四五成績，成功拿到今年亞青賽門票，被譽為「萬米最快高中生」。

    湖口高中教練朱盛豐表示，徐立紘國中時期選手最長距離僅一千五百公尺，上高中後，他和其教練林月珍討論，發現徐的耐力表現佳，因此開始訓練五千、一萬公尺長跑。

    朱盛豐說，徐立紘曾受疲勞性骨折、椎間盤突出所苦，去年在全中運前訓練時出車禍，因疫情影響延賽至七月，徐傷後恢復練習，一舉奪下雙金，不料八月又確診，但他並未氣餒，規律的練習、修復，從去年十一月全國中等學校田徑錦標賽、今年二月港都盃全國田徑賽，到今年三月初的新北青年盃田徑賽公開男子組一萬公尺，持續突破個人紀錄。

    另新竹縣出身的女子鏈球選手余雅倩，繼上月廿三日於港都盃全國田徑錦標賽，以六十五公尺廿一的成績打破全國紀錄並摘金，相隔僅十二天，本月七日參加新北市全國青年盃田徑公開賽，再度擲出金牌。

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