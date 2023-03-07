竹北6千元紓困金 首波15日入帳

竹北市紓困金發放將分三階段作業。（記者廖雪茹攝）

2023/03/07 05:30

低收、中低收入戶、66歲以上領有健保補助長輩 不須申請

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所編列十二億七千萬民生紓困金經費，規劃分三階段發送每位市民六千元，第一波「溫馨直送」率全國之先，符合資格者免申請，十五日直接入帳，搶先中央振興金發放期程，竹北市長鄭朝方昨與代表會主席林啟賢化身先發投手，象徵竹北市紓困金發放正式啟動，也象徵踏出竹北市E化第一步！

竹北市長鄭朝方表示，紓困金發放用意就是要照顧市民，市公所不只「先發」，更採用便利、快速的發放方式。第一階段「溫馨直送」優先服務弱勢族群，針對竹北市列冊的低收、中低收入戶、六十六歲以上領有健保補助的長輩，不須申請，公所將直接匯入本人帳戶，十五日入帳。而竹北E化第一步，就從發放紓困金為起點，希望藉此達到人潮分流成效，減少民眾排隊辛勞。

二階E化申請 4/4前完成匯款

因此第二階段「E化申請」，竹北市將率全國各鄉鎮之先，推出「免出門免排隊」便民服務，十八到廿五日提供廿四小時線上申請，上竹北市公所線上申請網址（6000.zhubei.gov.tw）依序確認本人資料、上傳身分證正面及匯款存摺，經查驗正確，將依申請順序匯款入帳，預計四月四日前完成第二階段匯款。期間市公所同步在斗崙里集會所（竹北市福興一路卅五巷五十一號）設置「諮詢及協助申請站」，協助不熟悉電腦操作或年長市民辦理線上申請。

三階現金領取 4/8至4/10發放

第三階段「現金領取」為期三天，預計在四月八日到十日展開，市民攜帶身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。市公所提醒，三階段發放期間終止，即不再提供紓困金領取服務，請市民維護自身權益。

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