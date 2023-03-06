新竹》全口運網球場圍籬縫隙大 用椅子、看板擋
2023/03/06 05:30
〔記者黃美珠／新竹報導〕今年全國中等學校運動會（簡稱全中運）網球資格賽的高中組硬地球場，昨天再被台灣男網一哥盧彥勳爆料稱，球場有面圍籬其下方擋球的方式，竟是用椅子和Ａ字廣告看板！新竹縣政府表示，現場因地形起伏無法平整，賽前他們多次透過現勘、工作會議群組要求提供場地的竹東鎮公所改善，卻始終未完成，但萬萬沒想到被人拿椅子和Ａ字板遮擋，真的有礙觀瞻！他們昨天一早已手動用黑色網子和束帶ＤＩＹ替代，並要求竹東鎮公所一定得派工立即改善。
竹東公所允比賽結束即施作
竹東鎮長郭遠彰說，他們昨天已經緊急要求包商備料，比賽一結束就立刻進場施作。
縣府表示，全中運高中組的網球場，在靠樹杞林文化館這一側的鐵欄杆圍籬下方縫隙過大，確實會導致比賽過程中要頻繁撿球。全中運執行委員會多次現勘與工作會議群組中，都要求提供場地的竹東鎮公所務必改善，但直到開賽了，仍都未能完成。
不知誰做的 全中運執委會也傻眼
但他們並沒有要人用Ａ字廣告看板、椅子權充擋球的工具，是誰這樣做的，他們也不知道，昨一早看到盧彥勳的爆料也很傻眼，所以立刻要求公所務必立刻改善，但因臨時叫不到工班，他們只好暫以黑網和束帶先取代，把有礙觀瞻的塑膠板凳和廣告板撤走。
全中運資格賽自二日起在新竹縣登場，作為網球資格賽的竹東鎮中正網球場，當天清晨五點半才辦理整修工程驗收作業，當天上午比賽時，高雄市福山國中張姓選手疑因人工草皮鋪沙不足不平整而扭傷腳踝，競賽意外引發各界熱議。