（竹縣）場地缺失 全中運網球移竹南延賽

全中運網球賽個人和混雙部分確定今天賽事後延至四月中、竹南舉辦。（記者黃美珠攝）

2023/03/05 05:30

〔記者黃美珠、梁偉銘、許麗娟／綜合報導〕二○二三全中運在新竹縣的網球賽場因尚未全面驗收通過，造成選手受傷，新竹縣長楊文科昨晚請示教育部後宣佈，今天國中團體組資格賽結束後即延賽並移地舉行。新的比賽場地將改到苗栗縣竹南鎮運動公園內的硬地網球場。

今結束資格賽 賽程改至4月

新竹縣府教育局長楊郡慈也以全中運執行委員會秘書處主任身分表示，這次全中運的網球賽事，在結束今天的國中組團體資格賽後，個人和混雙部分都延期改到四月十二日報到，四月十三日到四月廿日比賽。另軟網原本三月十日要開賽，也改到四月廿日報到，四月廿一日起到到四月廿七日舉行。因延賽和移地導致參賽選手的住宿或接駁所衍生的問題，都會由執委會處理。

盧彥勳︰重點在於專業的安排

這起全中運網球選手因場地受傷的事件也引起已退役的前男網「台灣一哥」盧彥勳關注，他認為，「這不只是場地問題，重點在於專業的安排。」呼籲各界應汲取教訓，妥善規劃比賽場地及相關配套措施，避免選手受傷的悲劇一再發生，「希望受傷選手早日康復，不要有後遺症，大會也要負起責任，至少提供一個安全的比賽環境。」

因球場缺失而受傷的高雄市福山國中三年級張姓選手，在比賽過程滑倒扭傷腳踝無法繼續參賽，張同學昨已返回高雄休養，醫院初判為撕裂傷，雖逐漸消腫，還需再到醫院做進一步檢查到底是傷及韌帶或肌肉，才能進行後續治療與復健。

高雄市長陳其邁也致電張同學和家長，並表示市府已向體育署及全中運執行委員會爭取張同學原預定參賽的混雙賽事場次延後到會內賽，維護選手權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法