全中運網球場地不平 選手扭傷腳

受傷選手由母親攙扶著走路。（記者廖雪茹攝）

2023/03/04 05:30

竹東鎮中正網球場 當天賽程前才驗收整修工程 被批草率

〔記者廖雪茹、許麗娟／綜合報導〕全國中等學校運動會資格賽二日起在新竹縣登場，其中作為網球資格賽的竹東鎮中正網球場，當天清晨五點半才驗收整修工程，上午競賽時高雄市福山國中一名選手疑因人工草皮鋪沙不足造成不平整而扭傷腳踝，引發各界熱議。

外界質疑，今年全中運選在人工草皮的網球場進行，場地不適宜加上倉促趕工造成品質不良，導致選手發生受傷意外，點名身為全中運執行委員會主委的縣長楊文科應負起責任。福山國中網球後援會長羅嘉季質疑，當天清晨才鋪好人工草皮，八點就開賽，過程草率、倉促，校方希望為學生爭取保留資格賽，使能參加四月的決賽。

竹縣府︰會負責醫療費 並改善場地

新竹縣政府表示，該選手因競賽導致腳踝扭傷，大會第一時間按照救護流程送醫檢視處理，醫藥和復健費用負擔，縣府責無旁貸。為確保比賽安全，昨天竹東鎮公所和工程單位漏夜強化球場鋪沙均勻，賽事原則上將照常進行，賽會期間也會每日加強檢視。

縣府體健科長張晉嘉坦言，國內網球賽九成在硬式場地，全中運網球賽選址經中華民國網球協會等單位會勘，確認人工草皮網球場可為競賽場地，竹東鎮公所發包整建，也經專家會勘確認符合賽事規格，並完成局部驗收。

新竹縣由於缺乏完整八面的網球場，全中運網球場地選在竹東鎮立網球場、中正網球場兩相鄰場地同步進行賽事。出賽選手說，二日當天在中正網球場賽前練習時，發生扭傷事件的第四面球場，竟還在鋪草皮和砂子。

竹東公所︰因變更設計致工期延後

竹東鎮公所昨證實，這兩面球場因應全中運，去年七月起整修，原訂去年底完工，期間因變更設計導致工期延後；二日清晨五點半才驗收。

高雄市教育局對於竹縣府初步表示是選手沒有適應場地，已向大會抗議，認為意外應屬場地問題，並提出兩點訴求「選手醫療費用由主辦單位全額負擔」、「選手參加的混雙賽事場次可延到會內賽辦理，保障選手權益」。竹縣府回應比賽延期、更換場地等因攸關比賽公平性，已請體育署儘快開會討論。

全中運網球資格賽在竹東中正網球場進行時，一名選手疑因人工草皮不平扭傷腳踝。（記者廖雪茹攝）

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