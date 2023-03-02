竹縣建焚化爐延宕 拚明年中完工

原本三年前清空六千四百公噸垃圾的竹東鎮垃圾掩埋場，近半年又已堆置了六千公噸。（竹東鎮公所提供）

2023/03/02 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府積極推動的促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，原訂今年底完工，由於疫情影響而使得工期延宕；環保局表示，本週將與廠商開會研議，爭取明年中旬完工，如經試車順利，明年底前正式營運。

不過，由於竹市焚化爐升級整備暫不收外縣市垃圾，不僅竹北新豐區域垃圾掩埋場連同打包的太空包垃圾，已暫時堆置十五．三萬公噸，多個鄉鎮也不得不開始暫置垃圾；其中，原本於二○二○年好不容易清空六千四百公噸垃圾的竹東鎮垃圾掩埋場，近半年又已堆置了六千公噸，湖口鄉清潔隊也暫置了約二千公噸垃圾。

日製鍋爐因缺工 未能如期進口

高效能焚化爐BOO案基地緊鄰台六十一線鳳鼻尾隧道南下出口，二○二一年七月動工，原訂今年底營運，每日可處理五百公噸垃圾。環保局長朱振群表示，受疫情影響工程進度延宕，向日本業者訂購的兩具鍋爐，因當地人工短缺而未能如期進口，目前努力爭取在明年中旬完工，並進入試車階段。

環保局副局長蕭宏杰說，竹北新豐區域垃圾掩埋場部分，縣府分兩年編列預算共九千六百六十萬元，將採垃圾分選方式，將分選後符合固體燃料化的部分，首度與業者合作將當作鍋爐燃料使用，其他部分打包起來，初估垃圾經由分選將僅剩下約四成須打包。這項分選打包計畫已發包，本月即將辦理，預計一年將處理一萬二千五百公噸垃圾。

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