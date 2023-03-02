寒害＋強風 竹縣農友20公頃秧苗枯死

二月中下旬所新插的秧苗。（記者黃美珠攝）

2023/03/02 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕目前正值水稻插秧時序，新竹縣政府農業處昨天收到農友反映，從二月中迄今的強烈冷氣團伴隨著強勁、猶如颱風般的東北季風，近期新插的秧苗全部枯死，其中劉姓青農的稻作就有五分之二（四成）的面積受害，損失超過六十萬元。很多稻農搶買秧苗補植，但又擔心補植後的秧苗會再度「慘死」在這波寒流中。縣府農業處通報各鄉鎮市公所全面盤點清查損害狀況，看有無可能獲得救濟。

上月強烈冷氣團 伴隨強勁東北季風

縣府農業處表示，新竹縣一期稻作面積比較大，約三千多公頃，他們已通令各公所、農會了解和查報，但因農友陸續還在插秧中，仍在等候具體統計結果。

耕作面積達五十公頃的劉姓青農說，二月初以後各地水稻農友開始插秧，他耕作水田有卅公頃在二月十八日以前都插好秧苗，另有廿公頃在之後完成。結果前面的秧苗在強烈寒流來前已經開好根，以致葉子被寒害和風害弄枯，但後面廿公頃秧苗則是在尚未開根下，雖緊急淹水保溫，但仍不敵寒冷和狂風而全數枯死！經跟其他農友交流發現，各縣市情況一樣慘烈。

劉姓青農說，撇除人事成本，僅以機械代耕的成本來計算，每公頃稻田損失至少三萬兩千元；他的廿公頃至少就損失六十四萬元。

稻農搶買秧苗補植 憂又「被天收去」

由於稻作的生長有一定時序，所以儘管寒害和風害的威脅還沒緩解，大家依舊努力補植。只是北部的秧苗多靠南部供應，而南部的育苗業者從育苗到可以出貨到北部，少說也要一個月，以致現在大家爭搶秧苗，但就算是順利搶到了秧苗補植完了，大家也依舊擔心會不會最後一樣「被天收去」，只能祈求老天爺多多幫忙了。

北部的秧苗多來自南部，極少部分農民才有自己的育苗場。（記者黃美珠攝）

最近東北季風強大如颱風，整片、二月中下旬所新插的秧苗，如今全部枯死。（記者黃美珠攝）

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