竹縣生命園區說明會 民眾抬棺抗議

新竹縣立生命紀念園區設置說明會昨天舉行，民眾抬棺、撒冥紙抗議。（記者廖雪茹攝）

2023/02/26 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣立生命紀念園區設置說明會昨天舉行，過程砲聲隆隆，與會民眾齊呼「火葬場滾出去」、「楊文科騙很大」等口號，甚至一度抬棺、撒冥紙抗議，湖口鄉長吳淑君率公所團隊偕同村長與各及民意代表出席，堅決與鄉親站在反對同一陣線，會議在吵鬧聲中進行了約二個半小時後結束。

縣府新聞處長魏文元表示，縣府後續會有更多說明會的規劃，由於公立的竹東生命園區量能不足，無法滿足縣民的需求，加上交通等考量，因此選在湖口鄉規劃。

縣府因應抗議民眾要求，昨天上午十點在波羅村集會所召開說明會，約一千人與會。縣府簡報時民眾不斷鳴喇叭、呼口號，會中甚至一度抬棺、撒冥紙抗議。新竹縣反生命園區自救會在現場佈置反對的布條、旗幟和一具骷髏，同時召號連署，現場氣氛緊張，大批警力現場維持秩序。

湖口鄉長吳淑君強調，公所和鄉民代表會全體與鄉親站在一起，她哽咽地說「不希望未來看到靈骨塔、煙囟、火葬場，就知道湖口到了」，除了長生天、和興生命園區，「看到湖口鄉要蓋第三座生命園區，萬般不捨與心疼！」縣議員何建樺、吳傳地、羅美文、何智達、吳菊花等也參與、發言反對。

民政處長賴江海說，縣府團隊已提計畫努力改善交通中，針對戴奧辛污染疑慮，縣府會全力合乎法規標準，也會審慎評估民眾所提的各項意見。

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