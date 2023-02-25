兒童節前 竹北每人發6千紓困金

2023/02/25 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所昨天下午宣布，不等中央的振興金六千元，市長鄭朝方已經決定兒童節前，就會針對市民發出每人六千元的民生紓困金！發放方式有三種，分別是：溫馨直送、E化申請、以及現金領取，計劃將在四月中全部完成發放，比中央規劃的振興金發放期程還要快。

三種方式發放 21萬人受惠

而這也意味著，竹北市民加上中央的六千元在內，每人今年可以實際獲得一萬兩千元的防疫紓困振興金。凡今年一月十二日（含當日）前設籍於竹北市即符合領取資格，預計全市近廿一萬人受惠。鄭朝方認為竹北發放六千元振興津貼是喜事，加上中央普發六千元，總共一萬兩千元，「更是喜上加喜！」

鄭朝方說，竹北市民民生紓困金的發放分三個階段，首先「溫馨直送」針對低收、中低收、六十六歲以上領有健保補助的長輩，免申請即可匯款入帳。

第二階段採「E化申請」，可透過線上廿四小時申請，市公所也會設置申請站，於上班期間協助不諳系統操作的市民完成線上申請，資料核對無誤即將款項匯入指定帳戶。

第三階段「現金領取」則將設置發放站提供民眾領取現金。至於發放時間期程、地點等相關細節，公所將在連假後統一宣布。

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