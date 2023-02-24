新竹尖石甕碧潭瀑布 三股水匯聚

新竹縣尖石鄉上水田部落的甕碧潭瀑布，是由三個瀑布組成的瀑布群。（記者黃美珠攝）

2023/02/24 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉新樂村上水田部落有個最近才逐漸曝光的「甕碧潭（Gong Pitan）瀑布」，是由三個瀑布組成的瀑布群，高有七十公尺，夏天豐水期時，充沛的水量一度曾灌溉當地五、六十公頃的田地，很多人以為甕碧潭得名來自於其地形地貌，可能長得像一個瓦甕，沒想到當地耆老邱子茂說，一切都是泥鰍搗蛋闖出來的驚喜。

邱子茂說，水田部落在日治時期因栽種水稻而得名，面積最多時可達五、六十公頃，其中甕碧潭瀑布上方就是一片良田，至少有三個大地主在當地耕作，田地的末端所銜的是斷崖式山壁，三股田水匯聚沿山壁而下成了三個瀑布，瀑布下方集聚三股水勢，最終於現在瀑布前景觀橋下成就一個如湖般的深潭，他小時候還曾在這個「湖」裡游過泳。

邱子茂說，「碧潭（Gong Pitan）」在泰雅語的意思就是：泥鰍鑽洞後田地沒水的樣子。由於以前上水田部落的田裡到處是泥鰍，地主們好不容易存滿了水要耕田卻突然沒了水，三個地主為此巡田找原因，發現竟是泥鰍四處鑽洞後導致田水漏洩一空，所以相互碰頭時無奈互道「碧潭（Gong Pitan）」，說明自己沒水耕田的理由和狀態。

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