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    首頁　>　新竹縣

    尖石那羅青蛙石園區 轉運站遭私人圈地

    尖石鄉那羅青蛙石園區轉運站爆發私人圈地，接駁車必須改從原來的接駁車出口處逆向駛入轉運站。（記者黃美珠攝）

    尖石鄉那羅青蛙石園區轉運站爆發私人圈地，接駁車必須改從原來的接駁車出口處逆向駛入轉運站。（記者黃美珠攝）

    2023/02/23 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉那羅青蛙石園區轉運站近日爆發私人圈地、主張自身權益卻影響接駁車動線潛藏行車風險等的爭議。鄉公所表示，當年為打造那羅青蛙石園區和天空步道吸引來客，在那羅文學林前、緊鄰竹六十線設了部落市集、停車場、接駁站等轉運設施，其中摻有部分私地，公所承租使用到去年，有地主不再續約反而轉賣，他們已收到鄉親和相關業者的陳情，將會同有關單位擇日會勘釐清土地界址並調整接駁動線。

    影響接駁車動線 公所將會勘

    鄉長曾國大說，新地主已申請地目變更，能否通過公所無權置喙，但是公所尊重私人地主權益，近期將會勘釐清土地界址，也會一併重新會勘接駁車的動線和調整停車區域，不會影響部落整體經濟發展。

    前述爭議近日在那羅鬧得沸沸揚揚，鄉親和市集周邊業者都不滿，因為轉運站局部約一百六十坪私人、過去作為接駁車部分車道和停車場部分用地的土地被轉賣後，外來的新地主沒有任何預警就用防撞軟管圈圍起來。

    這使得原來環狀進場接駁遊客的車輛，現在變成只能單一出入口進出，而這個出入口就緊鄰著一旁的竹六十線下坡路段，儼然成了該區發展觀光上的交通隱患。

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