新竹湖口窯廠遺跡 居民盼設「文化聚落」

竹縣湖口鄉波羅村有一座磚瓦窯廠遺跡，塵封了近半世紀之後，近日被地方人士「重新發現」。右圖為窯旁高聳的煙囪。（記者廖雪茹攝）

2023/02/23 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕位於新竹縣湖口鄉波羅村有一座磚瓦窯廠遺跡，毗連縣立生命紀念園區預定地，塵封了近半世紀之後，近日被地方人士「重新發現」，並期許將該區打造成為的「磚瓦窯文化聚落」；古窯專家學者踏勘後，認為這座磚瓦窯廠深具價值，地方呼籲政府單位正視，若能調查、修復並保存，對於台灣窯爐史的完整性和豐富性將有相當大的助益。

教授盧泰康︰屬八卦窯 結構保存佳

台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康表示，他從這座窯的結構特徵初步研判，應屬專門燒製紅磚的「霍夫曼窯（俗稱八卦窯）」，窯旁高聳煙囪，窯身前後兩側的窯爐外壁與窯室、投煤口、中央煙道等結構保存甚佳，窯內尚可見數面壯觀的磚砌擋火牆與成列排煙孔，是珍貴的台灣早期古窯遺跡，同時也記錄新豐、湖口地區產業史與物質文化重要史蹟。

盧泰康說，目前所知，台灣保存結構相仿的「霍夫曼窯」遺跡，見於桃園、彰化、高雄、屏東、花蓮等，都陸續被指定為歷史建築甚至是國定古蹟，他建議政府在土地開發過程，應納入一併做整體評估。

專家鄧淑慧︰總結窯爐演變豐富性

另古窯研究專家鄧淑慧、廖倫光等昨也踏勘發表看法。鄧淑慧表示，這座窯代表台灣磚造時代的後期，民眾用盡各種窯爐的特點去改良適合當地生產的窯爐，外形特殊少見，可說是總結了台灣窯爐演變的豐富性。廖倫光也說，湖口該窯技術特別，呈現產業變遷加上因地制宜的改革。

磚瓦窯建物擁有者鍾國華說，該窯當時叫波羅汶窯廠，從民國五十到七十年間營運了約廿年。鄰長戴雲祥回憶曾在該廠工作情形，鼎盛時期湖口、新豐一帶有數十座磚瓦窯廠。

地方人士郭台貴等人希望政府正視，積極協助調查、修復並保存，連同周邊窯爐遺跡打造成為「磚瓦窯文化聚落」，為新竹縣新添一處文化亮點。

文化局︰如收到提報 將現場勘查

新竹縣政府文化局表示，尚未收到申請提報「湖口磚瓦窯廠」具文化資產價值的文件，如有個人或團體提報，該局將現場勘查，進行文化資產價值評估，判斷是否列冊追蹤。

湖口鄉波羅村有一座磚瓦窯廠遺跡，圖為窯旁高聳的煙囪。（記者廖雪茹攝）

新竹湖口的古窯保存尚稱完整，學者認為相當具有研究價值。（記者廖雪茹攝）

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