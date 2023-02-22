新竹抗旱 農水署設緊急應變小組

竹北新社圳一帶溪底乾枯無水，影響農田灌溉。（農水署新竹管理處提供）

2023/02/22 05:30

竹北春耕缺水 須等上游餘水 新埔節約輪灌 應可完成整田

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農委會農田水利署新竹管理處表示，因應久旱不雨，春耕受到影響，水情緊張，昨成立「緊急亢旱應變小組」召開第一次工作會議，就替代水源評估及加強水源分配管理訂定計畫，全力讓新竹地區農民完成整田插秧作業。

沒有水庫供灌 調配溉灌更困難

農水署新竹處表示，根據氣象站雨量資料顯示，今年的降雨量一月只有九．五毫米，二月迄今也僅累計廿一．五毫米，且轄內無水庫供灌，灌溉水源為河川取水，調配較其他溉灌區更困難。

而上坪堰供水量砍半，竹北新社圳一帶溪底乾枯無水，缺水嚴重，須等上游農田翻耕後的餘水供應，才能進一步統計影響範圍，竹北站目前整體缺水嚴峻。

芎林部份油羅溪水位下降流量日漸減少，水情趨緊。新埔站部份鳳山溪、宵裡溪流域，沿線整田率達六十％，春耕用水至插秧期採節約調度、輪流灌溉，預期可完成整田。

替代水源 擬找私井或租抽水機

至於替代水源方案，研擬詢用私人井或租用抽水機因應。另外，錯開整田時間，採輪灌方式降低尖峰用水量，經由水量日夜調配，善用水利設施蓄豐濟枯、調配灌溉，引水廣布。

另有民眾反映，寶山水庫的水位近來日益低落，目前僅剩約五成，且邊陲地區已黃土裸露，憂心旱象恐不遠。

寶山、寶二水庫 蓄水率74％

對此，經濟部北區水資源局表示，寶山水庫設計庫容只有五百零五萬立方公尺，所以興建寶二水庫（設計庫容為三千一百四十七萬立方公尺）來穩定供水，兩座水庫出水後管路至寶山淨水場前併管入場，水源採聯合運用操作，所以不能只看寶山水庫蓄水量判斷水情。

目前兩座水庫合計蓄水量仍有二千七百一十四萬立方公尺，蓄水率達七十四．三％，台灣每年十一到翌年四月是枯水期，以目前（二月）已是枯水期中段而言，此蓄水量並未特別枯旱，北水局會持續關注水情變化，也呼籲民眾節約用水共體時艱。

寶山水庫水位日益低落，邊陲地區已有黃土裸露。 （記者廖雪茹攝）

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