《新竹》新豐紅樹林步道 官司卡住難貫通

新豐紅樹林綠色步道中的涼亭和景觀樓（如圖）因涉官司須維持現狀，修繕工程動彈不得。（記者廖雪茹攝）

2023/02/19 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣被網紅稱為「龍貓隧道」的新豐紅樹林綠色步道，是提供深入濕地近距離觀察生態的自然教室，但二○一九年六月底封閉全區進行整修後，工程先受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響延宕，再發生木材構件爭議，目前縣府和廠商訴訟中，景觀樓重建因官司案卡住，使得綠色步道預計五月開放後，將無法整條串聯，縣府傷透腦筋。

整修木棧道 全區封閉三年多

農業處長范萬釗表示，紅樹林綠色步道的木棧道，因數度遭燒燬，縣府爭取前瞻計畫經費，獲漁業署核定經費，修繕木棧道和涼亭、景觀樓各一座。廠商以疫情影響申請展延工期，之後又發生木材構件爭議，廠商停工後向工程會申請履約爭議調解，但調解六次未果，對縣府提出民事訴訟，要求給付工程款，此案曾在去年五月、十一月兩度開庭。

木構件爭議 涼亭、景觀樓停工

范萬釗說，考量官司曠日廢時，農業處與交通旅遊處商議，請交旅處協助紅橋及部分木棧道修繕。不過，涼亭和景觀樓因涉官司須維持現狀，工程動彈不得，即使紅橋、木棧道完工開放，步道仍將因景觀樓停工而無法串聯。為此，縣府有意另闢便道讓遊客通行，但在生態保護區濕地中施工茲事體大，尚待審慎評估。

交旅處長戴志君表示，前年燦樹颱風夾帶豪雨過境後，縣府檢視發現通往紅樹林綠色步道的鋼構跨新豐溪紅橋，橋面和橋墩連接處的拉力鋼鍵斷裂，且有位移，恐有落橋風險；因此，向觀光局提案爭取經費進行災害復建工程，獲全額補助一千九百八十八萬元，去年十一月動工，同時會新做防鏽，預計五月完工開放。

鋼構紅橋補強 與步道五月開放

戴志君說，另協助農業處修繕木棧道一百三十公尺長，現已完工，為維護遊客安全，預計待紅橋整修完工後於五月一併開放。

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