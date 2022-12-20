楓紅近3成 霞喀羅賞景總量管制

霞喀羅國家步道最著名的馬鞍駐在所賞楓景點，目前楓紅不到三成。（記者廖雪茹攝）

2022/12/20 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕霞喀羅國家步道近年掀起賞楓熱潮，新竹縣尖石鄉公所今年首度實施總量管制，並提供接駁服務；雖然因氣候影響，霞喀羅知名的馬鞍賞楓景點目前楓紅不到三成，秀巒村許多部落的楓紅則約五成，多層次顏色宛如上帝的調色盤，讓遊客讚歎不已。

寒流來襲，新竹縣尖石鄉、五峰鄉進入賞楓旺季，上週六、日遊客團不畏濕冷，頂著酷寒上山一睹風采；其中霞喀羅國家步道最著名的馬鞍駐在所賞楓景點，目前楓紅不到三成，倒是竹六十線沿線楓樹已變色不少。

竹六十線秀巒村的田埔、控溪部落、控溪吊橋對面山林，以及泰崗、新光等部落周邊沿線，楓紅約莫五成。地方人士預估霞喀羅馬鞍楓紅十二月下旬到明年初是最佳賞楓時期；馬鞍和秀巒村的楓紅多屬楓香林，早年為香菇栽培而在山谷大面積造林，如今意外提供賞楓據點。

林務局新竹林管處表示，霞喀羅古道的賞楓時期每年從九月底到翌年的一、二月，九到十一月賞楓路線以霞喀羅大山北鞍一帶，混生青楓、楓香、尖葉槭以及台灣紅榨槭；十二月到翌年一、二月，則以養老到白石吊橋沿途為主，高大的楓香以馬鞍駐在所的純楓香林最令人流連忘返，其他路段尚有九芎、山漆、薯豆、杜英等紅葉也值得駐足欣賞。

尖石鄉公所表示，為兼顧旅遊品質和部落居民生活，公所今年首度執行賞楓季總量管制措施，十一月四日起至明年二月廿八日止，每週五、六、日及國定假日的上午六點到傍晚六點，於錦路岔路口到養老登山口，即竹六十線卅四公里處起管制，每日限定一百四十八輛汽車進入，入山前須先於網路預約、取得通行證進入；若額滿則須於秀巒控溪部落轉運站搭乘接駁車。一個月半以來週末預約幾乎滿載。

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