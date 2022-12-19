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    首頁　>　新竹縣

    反湖口設生命園區 自救會抬棺抗議

    「反縣立生命園區自救會」昨天動員抗議。 （記者黃美珠攝）

    「反縣立生命園區自救會」昨天動員抗議。 （記者黃美珠攝）

    2022/12/19 05:30

    自救會發動逾百車輛遊行 訴求要公園、醫療院所 新竹縣府︰持續傾聽民意

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口、新豐鄉親昨天以「反縣立生命園區自救會」名義，發動一百七十多部包含大貨櫃車在內的大小車輛，從湖口、新豐一路遊行到新竹縣政府前，三百多人抬棺、灑冥紙，抗議縣府計畫在湖口設縣立生命紀念園區，要求縣長楊文科「踹共」，兌現在議會中再開地方公開說明會的承諾，否則就直接「打住」，讓政策轉彎不蓋生命紀念園區，就不用有說明會。

    要求再開地方說明會

    縣府民政處長賴江海說，全案才剛起步，還沒進行環評，至於推動前召開環境健康風險因子評估等公開說明會已依法完成，後續會持續傾聽民意，用座談方式溝通。

    不過，依環評法，縣府民政處在收到環境影響評估說明書初稿卅天內，必須邀集當地居民現勘並舉辦公聽會，且環評書送審時必須檢附現勘和公聽會的紀錄。

    此外，在環評大會召開都必須公開，有任何意見的民眾，都可以爭取出席旁聽和表達意見，所以「反縣立生命園區自救會」的成員及其支持者，仍有機會參與本案，並且發表意見。

    搬演行動劇 遞交陳情書

    自救會訴求湖口鄉不需兩個生命園區，湖口和也受影響的新豐鄉需要的是特色公園以及醫療院所，請縣府政策順從民眾所願。

    自救會在會長陳岫玫帶領下，他們用身上披掛、頭上纏綁以及手上所持的白布條，象徵每個人都是一份陳情書，昨天一起遞給縣府，並以抬棺抗議的行動劇，由夾道助勢支持者們灑冥紙相迎。

    「反縣立生命園區自救會」昨天抬棺、灑冥紙，抗議新竹縣府計畫在湖口設縣立生命紀念園區。 （記者黃美珠攝）

    「反縣立生命園區自救會」昨天抬棺、灑冥紙，抗議新竹縣府計畫在湖口設縣立生命紀念園區。 （記者黃美珠攝）

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