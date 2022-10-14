竹北濱海新地標 鳳山溪景觀橋22日通車

2022/10/14 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕耗資近兩億元的新竹縣鳳山溪水月意象景觀橋新建工程與牛埔溪水月意象整體景觀工程，歷經兩年施工，預定本月廿二日通車啟用，吸睛的黃色景觀橋成為竹北濱海新地標，竹北市公所當天同步在水月公園辦理二○二二竹北花田囍市活動，邀請市民朋友一起來竹北海邊騎單車、聽音樂、吹吹風。

竹北市長何淦銘表示，市公所為帶動濱海地區觀光，提案爭取全國水環境改善計畫，兩案共獲經濟部水利署核定近兩億元經費，新建跨鳳山溪和牛埔溪兩座自行車用景觀橋，同時整闢周邊步道，興建休憩景觀台、照明設施及綠美化等。其中，鮮黃色鋼構的鳳山溪景觀橋，採穿透式設計，相當醒目。廿二日啟用後，車友可從新月沙灘烏魚養殖區，經由兩座景觀橋接頭前溪堤防，往南還可由台六十八線高架橋下自行車道通往南寮十七公里海岸。

市公所主任秘書郭漢章表示，廿二日下午二點到晚上九點，公所在水月公園安排地方農業特色產品嘉年華，傍晚五點水月景觀橋通車啟用；六點起由圓圓主持音樂晚會，邀請藝人龍千玉、翁立友、江志美、謝金晶、魏華萱、黑咖啡樂團等陣容輪番表演，還有胖卡餐車和特色市集，歡迎市民朋友同樂。

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