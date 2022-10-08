竹縣拚觀光 周江杰：新設3休閒農業區

民進黨新竹縣長參選人周江杰表示，他若當選將再新增劃設三個休閒農業區，讓新竹的觀光更有競爭力。（記者廖雪茹攝）

2022/10/08 05:30

〔記者廖雪茹、黃美珠／竹縣報導〕新竹縣目前有七處經農委會公告畫設的休閒農業區，民進黨新竹縣長參選人周江杰昨表示，竹縣觀光非常適合和休閒農業結合，他若當選縣長，除將完善現有七處休閒農業區的基礎建設外，將新增關西仙草、霄裡溪、飛鳳山三處休閒農業區，讓竹縣觀光更有競爭力。

周江杰表示，一座完善的遊客服務中心、洗手間、飲水設備、停車場，都是觀光景點最基本的條件。未來他當選縣長，將完善現有的休閒農業區基礎建設；休閒農業區的農業用地，可設置停車場、廁所、涼亭、步道、農業及生態體驗等公共設施，更可經營民宿、提供農特產品零售及餐飲服務，讓新竹縣成為讓遊客流連忘返的觀光大縣。

新竹縣現有大墩山、水月、十二寮、照門、和平部落、那羅灣、大山背等七處休閒農業區，周江杰表示，未來他將推動新設關西仙草、霄裡溪、飛鳳山三個休閒農業區，協助特色產業發展、創造就業機會、豐富生態及保存文化資產，讓遊客透過休閒農業來認識新竹縣的美好。

另，國民黨中央黨部昨天舉辦竹竹苗三縣市聯合政見記者會，宣布推出聯合政見五大主軸。拚連任的國民黨新竹縣長楊文科也宣布，他將爭取設置一所醫學中心落腳新竹縣。楊文科陣營表示，新竹縣在楊文科任內的急性一般病床已從一八五六床，已經增加到二三三一床。但竹竹苗還沒有醫學中心，因此將積極爭取在新竹縣設醫學中心。

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