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    首頁　>　新竹縣

    周江杰：竹北打造兩座運動公園

    民進黨新竹縣長參選人周江杰，昨在竹北市路旁，為國際自由車環台大賽-浪漫台三線站的選手們加油打氣，鼓勵他們奮勇直前！（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣長參選人周江杰，昨在竹北市路旁，為國際自由車環台大賽-浪漫台三線站的選手們加油打氣，鼓勵他們奮勇直前！（記者廖雪茹攝）

    2022/10/05 05:30

    〔記者廖雪茹／竹縣報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰昨天在竹北市路旁，為二○二二國際自由車環台大賽浪漫台三線站的選手們加油打氣，鼓勵他們奮勇直前！周江杰說，這次參選縣長，他提出要在竹北打造二個運動公園的政見，一個是頭前溪北岸河濱公園、第二個是高鐵世興空氣品質淨化區的運動森林公園，改善竹北生活圈品質。

    周江杰說，新竹縣的體育風氣很盛，他提出在竹北打造二座運動公園政見。第一是在頭前溪北岸河濱公園，相較頭前溪南岸的新竹市河岸，頭前溪北岸竹北段的河岸並未獲更加完善的規劃與維護，未來他上任縣長後，將整理經國橋下一帶河岸，打造符合民眾休閒運動需求的河濱公園。

    第二是高鐵世興空氣品質淨化區的運動森林公園，周江杰認為，竹北是一座人口快速成長且年輕化的城市，民眾對於高速的都市發展態度已經發生質變，市民期待保留更多的綠地；世興空品區與其再興建大型的水泥建築，他更期待能夠朝向「運動森林公園」型態發展。

    民進黨竹北市長參選人鄭朝方昨也以竹北隊長身分，邀集黨籍竹北選區議員參選人歐陽霆、市民代表參選人范格菱、曾玉菱、邵啟月等為自由車選手加油。鄭朝方說，若當選市長將增設風雨球場、網球場、籃球場，並致力打造河岸運動廊道與推動世興空品區成為運動森林公園，積極以「運動」作為城市行銷。

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