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    首頁　>　新竹縣

    桂竹做餐具可分解 團隊獲雙證書

    「新竹金新竹金」竹產業計畫團隊，利用桂竹研發的竹纖維原料製造的竹餐具。（記者廖雪茹攝）

    「新竹金新竹金」竹產業計畫團隊，利用桂竹研發的竹纖維原料製造的竹餐具。（記者廖雪茹攝）

    2022/10/05 05:30

    〔記者廖雪茹／竹縣報導〕環保署提出二○二五年達成全面限用塑膠製品的政策，「新竹金新竹金」竹產業計畫團隊利用新竹縣尖石、五峰山區生長的桂竹，所研發的竹纖維原料，獲全台第一個經由德國萊因集團檢驗，並取得德國驗證「生物可分解材料家庭堆肥」以及「生物可分解材料工業堆肥」雙證書，其所製造的竹餐具，使用完只要丟進家用廚餘桶或是埋於土壤，約二百五十天即可自然分解。

    縣長楊文科恭喜團隊獲頒證書，表示這是台灣首次團隊致力推動竹製餐具深獲肯定。希望大家多多利用竹製品，讓台灣早日步入節能減碳示範國家。

    全球柑仔店創辦人徐惇穎表示，團隊利用尖石、五峰生長的桂竹做成粉狀，乾燥、去味之後，製成竹餐具，包括竹吸管、竹刀叉匙、以及最重要的竹餐盒；民眾使用竹餐盒完，在家中就像丟廚餘或是埋在土裡，約一百五十天至二百五十天可完全分解，循環回到土地。竹產業提升到工業化生產，可應用在各種產業面上使用，例如電子材料的相關包材；這是一個負碳材料，未來出國「碳邊境稅」非但不用繳稅還可節稅。

    「新竹金新竹金」竹產業計畫團隊指出，團隊開發的竹纖維製材利用竹材特性，研發出負碳、友善環境的獨家技術，本次受驗證的竹纖維製材厚度高達一．一七mm，除吸管外，也適用於更多其他產品的生產。

    相較於百年無法分解的一般塑膠餐具，竹纖維餐具不僅可達到負碳效果，且使用新竹縣在地生產桂竹製造，可有效減少碳足跡。

    「新竹金新竹金」竹產業計畫團隊，利用桂竹研發的竹纖維原料製造的竹餐具，縣長楊文科（右）肯定。（記者廖雪茹攝）

    「新竹金新竹金」竹產業計畫團隊，利用桂竹研發的竹纖維原料製造的竹餐具，縣長楊文科（右）肯定。（記者廖雪茹攝）

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