竹北建案旁再坍 勒令停工開罰

2022/08/02 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市「豐采520」建案工程繼六月發生勝利二路道路塌陷後，七月三十一日晚間勝利二路相同位置再度塌陷兩個長約六公尺的大坑，其中一個坑深度逾三公尺，現場已封閉。縣長楊文科現場了解後，勒令建商停工、依法裁罰，並要求組成專案小組釐清原因、肇責，提出限期改善計畫；縣府初步研判，近期雨勢不斷，地下水流動時，工地持續抽水，疑阻水措施沒有做好而釀災。

楊文科昨由工務處長江良淵陪同現勘勝利二路塌陷，楊文科表示，已是此工地第二次發生塌陷，嚴重影響民眾交通安全，決定採取三項措施。第一是要求全面停工，釐清原因、肇責、完成改善前不能復工。第二將依法開罰。第三由專業技師組成專案小組，徹底釐清原因、肇責，並嚴格審查建商的改善計畫，限期改善若未能完成，恐持續造成公共安全疑慮，將整理相關事證函請檢方追究刑事責任。

楊文科促組專案小組釐清原因

工務處表示，此工地造成勝利二路嚴重塌陷，已違反《建築法》規定，即起勒令停工。施工違規部分，將另依《建築法》規定，先行處起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造公司、監造人姚嘉志夏智弘建築師事務所，各罰鍰三萬元，並要求兩週內復原道路及公共設施損壞部分後由主管機關驗收。

工務處長江良淵指出，坍方原因初步判斷是前陣子的豪大雨，加上前兩天的午後雷陣雨，雨水從北側的豆子埔溪往南側的頭前溪在地下水流動時，因為工地持續抽水，阻水措施沒有做好，造成勝利二路的道路下方土石沖刷，路面地基不穩、塌陷。

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