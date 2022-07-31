秀巒攔砂壩 北水局評估改造降低

水利署北水局正評估降低改造秀巒攔砂壩的可行性，日前現勘討論，將持續收集意見。 （北水局提供）

2022/07/31 05:30

〔記者廖雪茹／尖石報導〕石門水庫集水區攔砂壩防淤功能逐漸遞減，加上有其他替代的防淤措施，水利署北區水資源局首度針對水庫最上游的秀巒攔砂壩，思考評估降低改造壩體的可行性，將持續收集各界意見，讓評估結果更周全。

新竹縣尖石鄉秀巒村民希望北水局盡速針對攔沙壩存廢召開協調會；北水局副局長郭耀程回應，此案因各方有不同意見，為求審慎周全，會在評估有具體結果與共識即召開說明會，充分聽取地方意見，希望在地方支持下再進行。

郭耀程表示，攔砂壩在石門水庫集水區扮演攔阻上游砂石進入庫區的角色，但容量有限，並沒有因為攔砂壩建立，水庫就沒有淤積問題，攔砂壩上游淤積後，河川的坡度變緩，下游高度落差變大，河川持續淘刷，必須經常出資維護，且外界常有攔砂壩破壞自然景觀及河川生態質疑。

郭耀程指出，石門水庫防淤技術逐步提升，上游義興及羅浮清淤、下游抽泥浚渫及排砂隧道水力排砂等執行成效明顯，但攔砂壩防淤功能遞減，又有其他防淤措施可替代，因此思考評估降低改造壩體的可行性。

郭耀程說，降壩須考量河川地域特性及水庫經營狀況，也有周邊保護目標及施工可行性等需衡量，評估秀巒壩降壩可行性為北水局首例，已委託廠商進行降壩初步規劃，將持續收集各界意見，讓評估結果更完整。

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