竹北YouBike增至50站 辦「約會」抽獎

新竹縣長楊文科（左）與微笑單車公司董事長劉麗珠（右）昨在「享平方」新設站點─百老匯影城站攜手宣布竹北市五十站點提早完成。（記者廖雪茹攝）

2022/07/30 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣YouBike2.0今年六月底開騎，縣府根據民眾反饋意見，在一個月內將竹北原本三十五個站點、二百七十輛車，增設十五站至五十站點、四百輛車，昨天宣布提前達標，同時推出「與竹縣約會的十二件事」活動，自八月一日起到十月三十一日止，完成指定事項即可參加抽獎。

新竹縣長楊文科表示，YouBike2.0啟用後，短短一個月累積使用人數就突破五萬人次，平均周轉率達六轉以上。經統計，以台鐵六家車站、日均周轉率逾十九轉最高，第二名是竹北遠百、日均周轉率幾近十八轉，第三名台鐵竹北車站（前站），第四名水圳森林公園。

楊文科說，這次新增的十五站點主要為住宅區，包含兒七公園、文信爬蟲兩棲公園、新崙公園、百老匯影城、婦幼館及新竹地方法院等，縣府並持續推出補助方案，七月三十一日前半小時免費，八月一日到年底前半小時只要五元，明年除竹北市將持續擴站，還將規劃竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉共新建置五十站，鼓勵民眾多多利用共享運具。

微笑單車董事長劉麗珠說，騎YouBike好康多多，只要在大新竹地區各站點租借YouBike2.0，每騎五次可獲得一次抽獎機會。

縣府也推出「與竹縣約會的十二件事」，八月一日起到十月三十一日止，完成指定事項即可參加抽獎，包含騎乘YouBike照片、參加卡司雲集的義民之夜、秋遊星夜季活動或與縣內知名指定景點拍照等，最大獎項iPhone13手機。活動詳情請上官網（https://www.activities.tw/datehsinchu/）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法