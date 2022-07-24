完成修繕 竹縣古蹟東安古橋28日通樂

新竹縣縣定古蹟東安古橋將在二十八日重新開放通行。（記者黃美珠攝）

2022/07/24 05:30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣縣定古蹟東安古橋完成修繕，將在廿八日重新開放通行。關西鎮長劉德樑說，天仁、天福集團總裁李瑞河由董事蔡松欉代為捐贈高約九公尺的大型地景雕塑「繼往開來．薪火相傳」，昨天下午運抵牛欄河畔，近日將吊掛過七十公尺寬的牛欄河安座，在當天揭幕。

劉德樑說，這座大型裝置藝術加上基座，高九點五公尺、寬三點五公尺，創作意象是牛車滿載袋袋茶葉，前有老牛回首望著奮力拉車的小牛，似乎在勉勵小牛不畏勞苦，奮勇向前；車上則坐著父子兩人，父親把手中的鞭子交予兒子，意味責任的交付，兒子則準備揚鞭前進。

關西鎮牛欄河親水公園和東安古橋，是很多關西鄉親休憩的重要場域，也是全國知名的旅遊景點。地方認為這座重達兩噸的大型地景裝置藝術最佳落腳處，應在東安古橋下游的左岸花台處，將由啟德重機協助吊掛完成安座，為牛欄河畔增添新景點。

橫跨關西鎮牛欄河的東安古橋，為路、橋共構，典雅的五孔石造拱橋，曾在電影「我的少女時代」入鏡，成為知名景點。

因石拱橋上的水泥護欄劣化、鋼筋裸露且高度過低，橋面板鋼筋鏽蝕嚴重，影響交通安全，去年八月鎮公所委外設計後發包動工修繕，讓古橋重現風華。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法