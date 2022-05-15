會考就地休息 竹苗備用試場272間

國中教育會考將於五月廿一、廿二日舉行，新竹縣政府教育局表示，竹苗區試場人數由四十二人降載為三十六人，全區採就地休息及用餐使用板隔。（記者廖雪茹攝）

2022/05/15 05:30

今年1萬5414人報名 試場人數降載 除特殊考生外不開放陪考

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕國中教育會考廿一日、廿二日登場，竹苗考區試務今年由新竹縣主辦，縣府表示，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，試場人數由四十二人降載為三十六人，全區採就地休息，備用試場總數追加到二百七十二間。

設17個考場、492個一般試場

縣府教育局長楊郡慈表示，竹苗區報名考生總數為一萬五千四百一十四人，較去年增加九十四人，共設十七個考場、四百九十二個一般試場。

楊郡慈說，因應防疫，另規劃十七間第一類備用試場和二百五十五間第二類備用試場，每間試場兩名預備監試人員。

竹苗區每個考場設置一間第一類備用試場，萬一試場冷氣運轉未達標準或因突發狀況無法使用，或是考生有身體不適或特殊狀況，就會啟動。

居隔生安排於第二類備用試場

第二類備用試場適用狀況包括考生臨時有發燒、呼吸道疾病情形、居家隔離、 自主防疫及居家檢疫等，將分別安排不同試場應試，獨立出入動線、獨立廁所，降低接觸風險。

楊郡慈表示，除特殊考生外不開放陪考，全區採就地休息，用餐使用隔板，試務人員、考生服務隊須已完整接種三劑疫苗，若僅接種兩劑需提供考前四十八小時內抗原快篩（含家用快篩）檢驗陰性證明。

特殊試場的監考人員提供面罩、護目鏡及防護衣，加強校園及考場內外環境清消；此外，將強化匡列通報機制，由各校每日上網通報，掌握學生狀況，做好相關應變措施，讓考生安心應試。

新竹市長林智堅要求各單位與考場學校以最高規格規劃試場防疫措施，並提醒正在自主防疫、居家隔離或出現疑似症狀的考生務必將口罩確實戴好，前往考場時需由親友接送或步行，不得搭乘大眾交通工具。

國中會考即將登場，主辦竹苗考區試務的新竹縣政府表示，將加強校園及考場內外環境清消，並強化匡列通報機制。（記者廖雪茹攝）

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