竹縣囤房稅明年開徵 6戶以上3.6%

《新竹縣房屋稅徵收率自治條例》修正草案經議會三讀通過，七月上路，明年房屋稅開徵適用。（記者廖雪茹攝）

2022/05/13 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府提出房屋稅徵收率自治條例修正草案，經議會三讀通過，將在七月一日上路，明年五月房屋稅開徵適用。持有非自住用房屋採差別稅率徵收房屋稅，五戶以下每戶稅率二‧四％，六戶以上為三‧六％，影響約一萬三千戶，推估可增加約九千六百八十萬元稅收。

新竹縣長楊文科說，推動囤房稅是為了讓更多人買得起、住得起房，幫助年輕人安心成家，達到居住正義。

縣府稅務局長彭惠珠表示，受影響的是個人及法人持有多戶房屋，約一萬三千戶，占全縣房屋戶數的四‧四四％；三戶以內自住用房屋及其他營業用等房屋，合計約廿八萬戶不受影響，約占九十五‧五六％。本人、配偶及未成年子女在全國合計三戶房屋以內，仍適用一．二％優惠稅率。

為避免對不是以囤房為目的的房屋造成衝擊或轉嫁租屋者，八種房屋仍按單一稅率一．六％稅率課徵。包括公有房屋供住家使用、勞工宿舍、公立學校學生宿舍BOT、公同共有房屋、起造人持有空置待銷售住家用房屋三年內未出售者、營利事業所有無償專供員工停車使用、符合租賃住宅市場發展及管理條例第十七條第一項規定的租賃住宅、依住宅法第十九條第一項第五款、第六款或第二項第四款規定興辦的社會住宅於興辦期間，其租稅優惠另依新竹縣自治條例減徵廿五％。

相關問題可利用稅務局官網查詢或電洽稅務局（03）5518141詢問。

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