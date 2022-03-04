尖石秀巒溫泉會館委外 可望冬季營運

新竹縣尖石鄉秀巒溫泉會館，將委外經營。（尖石鄉公所提供）

2022/03/04 05:30

〔記者黃美珠、廖雪茹／竹縣報導〕被法令纏綁十三年之久的新竹縣尖石鄉秀巒溫泉會館，經鄉公所和縣府努力，將委外經營，今天開標如順利，得標廠商經過半年裝修，可望趕上冬天溫泉季開始營運，不僅為尖石鄉新添一筆自主財源，也讓喜歡泡湯的遊客有新的選擇。

尖石鄉公所建設課長劉經邦說，溫泉井早在二○○一年就探鑽完成，八年後，公所新建秀巒溫泉會館。

二○一一年起，公所逐步取得開發許可、現場完工證明，去年十一月中拿到會館建物的使用執照，今年二月上網招標委外，今天開標。

劉經邦說，秀巒溫泉會館除有兩座戶外大眾浴池，另有八間室內湯屋。未來承攬廠商須繳納固定的權利金給公所，若營運達到一定績效，公所還會有一筆浮動權利金的收入。

公所下一步將串連尖石四季不同的觀光景點風情，如賞櫻、賞楓、金盞花海，結合高冷蔬菜、甜柿產季等，跨業搭配行銷宣傳，且不排除鑽探挖掘第二口溫泉井，將控溪部落規劃為溫泉區，促進觀光發展。

此外，新竹縣長楊文科昨天邀集相關單位會勘大埔水庫（峨眉湖），農田水利署允諾清除布袋蓮，縣府將會同參山管理處擇定適宜地點闢建停車場、公廁；過渡期間，協調隆聖宮、富興國小、天恩彌勒佛院開放廁所供遊客使用，參山管理處提供流動廁所。環湖步道後續三、四期盡快辦理，十二寮大橋年久失修，則由縣府向中央爭取補助改善。

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