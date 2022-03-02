竹縣非營利、公幼 4月招生

新竹縣公立與非營利幼兒園今年招生一千七百名，四月開始招生。（記者黃美珠攝）

2022/03/02 05:30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣本學年度公立與非營利幼兒園，將於四月起招生，共可收托一千七百名幼兒。縣府推出雲端聯合服務中心招生平台，四月十九日起可查詢各園招生名額，五月四日起開放一般生線上報名。

縣府教育局表示，招生登記將依對象分為優先入園、一般入園兩個階段，一般入園採雙軌制，又分現場、網路報名。

教育局表示，為提高幼兒入學機會、鼓勵就近入園，每個幼兒除可同時報名一所公立幼兒園與一所非營利幼兒園，在一般入園階段也保留一般生兩成名額，優先錄取滿五足歲且設籍所在鄉鎮市的幼兒。

優先入園登記階段，採現場報名的方式，登記時間從四月二十一日上午九點到二十三日中午十二點為止；一般入園階段的網路報名，從五月四日上午九點到六日中午十二點為止受理；現場登記從五月六日上午九點到七日中午十二點為止辦理。

教育局表示，今年共新設十二個園（班）國小附設幼兒園，可增加收托二○六名幼生，其中包含七班專收二到三歲幼兒的專班。

縣府強調，公立及非營利幼兒園優先提供低收入戶、中低收入戶、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭及身心障礙者的子女入園，還有餘額才會提供給一般幼兒就讀，招生依五、四、三足歲的年齡順序分階段辦理。

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