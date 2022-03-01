竹縣2處區測啟用 1天開逾400張罰單

竹北市光明六路與縣政二路口的「路口多功能科技執法」今天上路，可同時取締路口未淨空、不依標誌標線行駛及闖紅燈等違規行為。 （記者廖雪茹攝）

2022/03/01 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣兩處雙向區間測速執法設備昨天啟用，縣府警察局統計，凌晨零點到下午四點，台十五線鳳鼻尾隧道取締三百一十三件，台三線北埔段八十二至八十四公里取締七十三件，兩處合計至少四百人吃罰單；另在竹北市光明六路與縣政二路口等七處科技執法今天上路，提醒用路人依道路速限通行，以免受罰。

7處科技執法今天上路

新竹縣警察局表示，鳳鼻尾隧道為台十五線與台六十一線共線路段，據統計交通事故頻傳，且易有汽、機車競速情事，但隧道內無避車彎做定點測速取締，並有安全之虞，因此在第一和第四車道的台十五線建置區間測速，輔助傳統警力執勤，保障用路人安全。

另台三線新竹縣路段，因道路寬廣、彎道多加上沿途風景秀麗，被稱為「重機天堂」，車輛超速情形嚴重，交通事故層出不窮，考量八十九．五及九十一．二公里處已設有測速照相固定桿，而北埔路段鄰近住家及學校，因此選在北埔段設置區間測速。

另外，警察局在轄內七處易肇事路口及重點違規路段，建置科技執法設備，其中，「路口多功能科技執法」兩處分別設置竹北市光明六路與縣政二路口及文興路與自強南路口，可同時取締路口未淨空、不依標誌標線行駛及闖紅燈等違規行為。

「違規停車自動執法」設置於新竹高鐵站四號出口前引道，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上客及攬客等行為，進行智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發，建請民眾前往高鐵站搭車或接送旅客善加利用「高鐵停車場三十分鐘內免費停車」。

「數位式雷達測速照相設備」新增四處，設置於竹北市文興路與自強南路路口、竹北市協榮加油站前北上（台六十一線） 、湖口鄉新興路工業區大門口（台一線）、台三線八十九．五公里處峨眉段。

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