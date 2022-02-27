去年奪2命 品田山再傳2男墜谷亡

新竹縣政府消防局山搜隊員們，昨天中午過後分兩梯次「飛」上山，搜救不幸在品田山墜谷的兩名山友。（竹縣府消防局提供）

2022/02/27 05:30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「武陵四秀」的品田山，去年兩度發生墜谷意外，造成兩名山友喪生，昨天又驚傳山難，再奪兩命！

男子疑因山路結冰滑倒

六十七歲山友陳姓男子在第一斷崖處疑因山路結冰滑倒，五十歲吳姓男領隊伸手相救，不料一起墜谷，經新竹縣消防局和空勤總隊搜救尋獲，但都不幸身亡。

新竹縣消防局表示，來自彰化的陳男二十四日與四名山友，參加由吳男出任領隊的商業登山團，從武陵農場入山後以「I」型縱走，計畫明天由大霸尖山登山口經大鹿林道後結束五天四夜行程，不料在途中發生意外。

初步調查，六人昨天上午離開新達山屋要攻品田山時，陳男在第一斷崖處疑因山路結冰不慎滑倒，吳男出手試圖相救不成，兩人一起墜谷。

領隊伸手相救一起墜谷

下午四點，搜救人員發現陳男卡在斷崖下方一百公尺處的山壁上，吳男隨後也被尋獲。由於積雪未消，無路可通達，只能冒險綁繩垂降下切搜救，可惜被找到時都已氣絕。兩人遺體漏夜從冰雪覆蓋的懸崖下方，被吊掛回到品田山三角點，將在今天運送下山。

新竹縣消防局第二大隊長陳軍佑說，品田山去年五月、十二月曾發生墜谷意外，共造成兩人不幸死亡。兩次事發點都在三角點前約一百公尺處，研判事發原因相同。現場雖設有拉繩，但兩名山友事發當下疑似都沒有踩到適當的落腳點，在失去平衡、雙手臂力又不夠下墜崖。

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