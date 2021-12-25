就職3週年 新竹縣長楊文科︰老中青幼都照顧

新竹縣長楊文科（右二）昨就職三週年，宣布明年新成立的新聞處處長為莊淇銘（右一），新改制教育局局長為楊郡慈（左一）。 （記者廖雪茹攝）

2021/12/25 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣長楊文科昨天說明就職三週年施政成果，表示焚化爐等多項重大建設近幾年將陸續完工啟用；社會福利支出每年成長一億元、債務比率創近二十年來新低，三年還債一百一十七億元創新高，全國第一，將持續落實「老中青幼統統照顧」施政核心目標。

債務比近20年新低 社福支出年增億元

楊文科說，重點施政「五支箭」中，焚化爐、生命紀念園區預計分別在二○二三年底、二○二六年完工啟用；AI智慧園區公共工程完工，四家科技大廠預計二○二四年下半年前完工營運；台灣知識旗艦園區及科學園區三期也依進度規劃送內政部審議。

至於「十大交通建設」，有三項計畫獲中央補助，包括內灣聯外道路、五峰鄉縣道一二二線改善工程及經國橋道路改善計畫；招商引資方面，新竹縣連續三年獲得財政部招商卓越獎縣市組第一名，縣民勞動參與率六十一．二％全國排名第一高，失業率三．八％全國第二低。

楊文科表示，教育方面，完成學區重新劃分，進行成功國中擴建與勝利國中、嘉豐國小興建及文小二、文小三規劃；平價公立、非營利及準公共化幼兒園名額達到四十一％。

此外，打造AI智慧園區公園、東興圳公園、竹東台泥共融式特色公園，後續規劃二十二座特色公園、頭前溪北岸高灘地親子遊憩運動場域、豆子埔溪水環境營造及新豐鄉海岸發展計畫等。

楊文科並宣布縣府明年元月一日新成立新聞處，由曾任大學校長的莊淇銘出任處長，教育處則改制教育局，是非六都縣市首例。

針對大新竹合併升格議題，楊文科則表示這項重大改變牽涉廣泛，需要事先廣泛討論、凝聚共識後妥善安排，由下而上形成才能長治久安。

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