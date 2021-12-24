竹縣東興圳光藝節 蝶舞驚豔

新竹縣東興圳光藝節蘊含蒲公英幸福花語的「祝福」的燈景藝術。（記者廖雪茹攝）

2021/12/24 05:30

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣「童趣聖誕夜 東興圳光藝節」今起三天在東興圳景觀公園的公廿七（文興路與莊敬南路口）登場，高約七公尺的主燈「蝶舞」等燈景藝術，將從耶誕節美到農曆年。

新竹縣長楊文科表示，光藝節以東興圳公園發想設計，結合東興圳自然環境及特殊水圳景觀，搭配綠帶營造豐富的五感光影饗宴。七組作品包括主燈「蝶舞」，虛實交錯的編織光藝「永恆」、蘊含蒲公英幸福花語的「祝福」、浮於水面如鏡如畫的「荷田」、最佳打卡點光之花園「沐光閣」、橫跨水域的情人橋「光遇」及萬支蘆葦搖曳律動的「銀河」。

文化局說，光藝節每晚五點三十分到十點亮燈，六點到九點三十分每整點、半點進行「蝶舞之光」、「荷田雅韻」雙動態燈光秀，燈光秀展出到明年二月七日。

交旅處表示，廿四到廿六日傍晚在東興圳湖岸小圳舞台有精彩耶誕表演，廿四日「唱玩報佳音」，由王喬尹、米利亞等歌手開唱；廿五日「童趣玩聖誕」有特技雜耍，廿六日「樂團鬧聖誕」邀請守夜人、告五人壓軸登場。

三天活動提供免費接駁專車，每天下午二點到晚上九點，每小時整點於高鐵新竹站客運等候區第二月台發車，抵達會場再原路折返。

新竹縣東興圳光藝節燈景藝術主燈「蝶舞」。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法