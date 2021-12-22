因應合併 新竹縣備戰 局處沙盤推演
2021/12/22 05:30
〔記者黃美珠／竹縣報導〕面對竹竹合併升格儼然勢在必行，新竹縣長楊文科昨天在縣府主管會報上要求相關局處即日起「備戰」，針對改制時新竹縣將面臨的問題，像財產整併、局處人事的調整等，事先進行沙盤推演，其他局處也須一起深入了解，以處變不驚、全力以赴的態度做好準備，替新竹縣爭取應有的權益。
楊文科說，他一直主張任何重大政策的改變必須經過多方的商討和從長計議，倉促升格未來四年一定是吵吵鬧鬧，執政者不可不慎。
他表示，執政黨最近就要修改地制法，看起來大新竹合併就是會執行，各局處長們必須加緊服務的腳步，對所有政策的推動要全力以赴。其他的事情，等真的合併成功，就依照合併成功的方法去做。
楊文科特別點名民政處，必須針對改制有哪些要談的事先準備好；也要行政、財政兩處針對縣有財產如何處理事先提出意見。人事處則要掌握未來的人事安排，因為一旦合併，大家（局處長）就會變成十三職等，都升了一等，兩個單位要變成一個，所以要有所研究因應。
他最後還耐人尋味地說：「怎樣打選戰是另外一回事，但我們要事前有所準備！」楊文科之前曾透露，大新竹若真的合併，首長之爭部分，新竹縣的鄉親實力不容小覷。