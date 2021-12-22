因應合併 新竹縣備戰 局處沙盤推演

新竹縣長楊文科針對大新竹合併升格儼然勢在必行的態勢要求縣府各局處長事前做好功課、準備，儼然宣布進入「備戰」狀態。（記者黃美珠攝）

2021/12/22 05:30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕面對竹竹合併升格儼然勢在必行，新竹縣長楊文科昨天在縣府主管會報上要求相關局處即日起「備戰」，針對改制時新竹縣將面臨的問題，像財產整併、局處人事的調整等，事先進行沙盤推演，其他局處也須一起深入了解，以處變不驚、全力以赴的態度做好準備，替新竹縣爭取應有的權益。

楊文科說，他一直主張任何重大政策的改變必須經過多方的商討和從長計議，倉促升格未來四年一定是吵吵鬧鬧，執政者不可不慎。

他表示，執政黨最近就要修改地制法，看起來大新竹合併就是會執行，各局處長們必須加緊服務的腳步，對所有政策的推動要全力以赴。其他的事情，等真的合併成功，就依照合併成功的方法去做。

楊文科特別點名民政處，必須針對改制有哪些要談的事先準備好；也要行政、財政兩處針對縣有財產如何處理事先提出意見。人事處則要掌握未來的人事安排，因為一旦合併，大家（局處長）就會變成十三職等，都升了一等，兩個單位要變成一個，所以要有所研究因應。

他最後還耐人尋味地說：「怎樣打選戰是另外一回事，但我們要事前有所準備！」楊文科之前曾透露，大新竹若真的合併，首長之爭部分，新竹縣的鄉親實力不容小覷。

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