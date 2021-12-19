竹縣「雲裳烏龍」評鑑 連瑋民最大贏家

榮獲今年新竹縣雲裳烏龍茶王寶座的青年茶農連瑋民，是家族茶工廠的第四代。（記者廖雪茹攝）

2021/12/19 05:30

〔記者廖雪茹、邱書昱／綜合報導〕新竹縣「雲裳烏龍」冬季高山烏龍茶展售活動，昨天起兩天在竹北新瓦屋客家文化保存區舉辦，頒獎表揚今年榮獲雲裳烏龍茶王寶座的青年茶農連瑋民等人；活動期間，到指定拍照區拍照、闖關、打卡，可獲得面額一百五十元園遊券，兩天限量五百張，兌完為止。

新竹縣第三屆「雲裳烏龍」評鑑，茶農連瑋民除了榮獲特等獎，包辦頭等一、頭等二，並與茶農李密同獲頭等獎，金質獎得主則有怡農茶園、徐明鋒、峨眉茶行、徐乾富、連瑋民及峨眉茶行等。

連瑋民表示，「雲裳烏龍」市場口碑已建立，目前特等獎市價一台斤約六萬元。

縣府表示，今天上午十一點有擂茶DIY和茶藝料理體驗，下午兩點茶席品茗體驗，採網路事前報名。下午一點及三點提供免費接駁專車，載往「Wah幾散竹東」原住民產銷中心參觀，欣賞原民歌舞表演。

侯友宜︰新北將助銷172萬斤柑橘

此外，新北市、新竹縣政府合作，在新北歡樂耶誕城推出「好客竹縣月來樂耶誕」市集，展售柿餅、九降風烏魚子等新竹縣農漁特產；新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科昨天一起推銷柿餅，新北市農業局將在明年一月新竹縣柑橘產季，協助銷售一七二萬台斤。

侯友宜說，新北市客家族群約六十四萬人，將深化雙邊交流合作，邀請新竹縣參加新北市義民祭文化慶典，互相宣傳桐花特色遊程，共同行銷兩縣市客家文化及旅遊產業。

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