竹東林務局宿舍群 3棟展開整修

坐落在新竹縣竹東鎮核心的林務局宿舍群，修復計畫正式啟動。（記者廖雪茹攝）

2021/12/19 05:30

〔記者廖雪茹／竹東報導〕位於新竹縣竹東鎮核心區域的林務局宿舍群，修復計畫正式啟動！新竹林區管理處表示，首期工程斥資二千一百三十九萬六千元，將修復三棟宿舍，預計二○二三年元月完工，未來配合林業人才培訓基地活化，打造以林業為中心的創意空間與地方交流平台。

經費2千餘萬 2023年1月完工

縣府文化局表示，日治時期竹東地區發展四大產業：水泥、玻璃、石油、林木，其中林業在戰後蓬勃發展；但八○年代隨著產業轉移、政策改變，林業製材地景逐漸消失，僅存宿舍建築與在地眷戶，成為鎮民共同的歷史記憶。

竹東林務局宿舍群經文史工作者力呼保存，新竹林管處和文化局攜手推動修復與再利用計畫。

新竹林管處表示，基地位在竹東鎮雞林里東林路一四八巷內，以大明路、中正路、長安路、東林路為界。基於重要林業文化資產的保存活化政策，去年底委託中冶環境造形顧問公司執行第一階段竹東宿舍群修復規劃設計案，第一期修復工程近日發包，由財茂營造承攬。

二期將再修復 4棟木造建物

首期工程規劃整修日式木造宿舍兩棟（三十二、三十四號）、磚造二層樓雙併宿舍一棟（二一二、二一四號）及竹東林業展示館外木平台等，預計二○二三年元月完工；第二期工程預計規劃整修日式木造宿舍三十一、三十三號與四十五、四十七號等四棟建物。

規劃做藝文空間 設林業書店

為打造以林業為中心的創意空間與地方交流平台，竹東林務局宿舍群修復完工後，配合林業人才培訓基地，規劃林業、木業獨立書店，舉辦林業講座、林業藝文交流及推廣國產材展示空間。

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