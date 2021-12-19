竹縣公投 同意票數超過不同意票

2021/12/19 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕昨天全國性公投，新竹縣投、開票作業順利，但寶山鄉一名婦人疑因蓋錯格，一時緊張當場撕毀選票。據縣選委會統計開票結果，具投票權人數總共四十六萬一千六百三十八人，投票人數十七萬九千九百一十一人，投票率三十八．九七％，公投四案的同意票數全部都超過不同意票數，不同於全國總結果。

投票率38.97％ 寶山傳撕毀選票

新竹縣選委會表示，第十七案重啟核四︰同意票數為十萬八千九百二十五票，不同意票數為六萬九千一百八十五票；第十八案反萊豬進口︰同意票數為十一萬一千二百五十三票，不同意票數為六萬六千八百五十九票；第十九案公投綁大選︰同意票數為十一萬二千四百二十八票，不同意票數為六萬五千八百一十票；第二十案保護大潭藻礁︰同意票數為十一萬三百零九票，不同意票數為六萬七千七百五十四票。

楊文科︰尊重民意 綠︰繼續努力

新竹縣長楊文科表示，這次公投對於國家未來的發展非常關鍵，對於最終公投結果，他尊重民意。

民進黨立委邱泰源表示，這次公投是直接民權的展現，公投結果讓台灣的供電更加穩定、能源轉型與國際貿易往前一大步，也可說是對小英執政方向的絕對信任，讓執政路線能夠持續下去，國家繼續發展，更讓世界再一次看見台灣落實民主的表現。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，新竹縣公投結果和藍綠基本盤相差不多， 黨部未來會繼續努力；國民黨新竹縣黨部主委陳見賢說，公投結果雖不如預期，但新竹縣還是努力達成任務，感謝大家守住新竹縣。

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